Подросток в иркутской школе ранил одноклассника ножом

ИРКУТСК, 5 апр – РИА Новости. Подросток во время урока в одной из иркутских школ ранил ножом одноклассника, полиция разбирается в причинах случившегося, сообщает ГУМВД РФ по региону.

По данным полиции, сообщение о происшествии в школе Ленинского района поступило в дежурную часть ОВД в четверг около 10 часов по местному времени (5.00 мск).

"Как установили полицейские, во время урока сидящий на задней парте девятиклассник, играясь со складным ножом, по предварительным сведениям, непреднамеренно нанес травму однокласснику", — говорится в сообщении.

По словам свидетелей, каких-либо конфликтов друг с другом раньше подростки не имели, добавили в ГУМВД. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют причины инцидента.

Как сообщил РИА Новости представитель минздрава региона, "пострадавший прооперирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести".

С начала года произошло несколько резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), в Курганской области семиклассница обстреляла своих одноклассников из пневматического оружия — семеро детей получили синяки и ссадины. Генеральный прокурор Юрий Чайка ранее сообщил о создании в ведомстве управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних после инцидентов в школах.