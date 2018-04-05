Подросток в иркутской школе ранил одноклассника ножом

ИРКУТСК, 5 апр – РИА Новости. Подросток во время урока в одной из иркутских школ ранил ножом одноклассника, полиция разбирается в причинах случившегося, сообщает ГУМВД РФ по региону.
"Как установили полицейские, во время урока сидящий на задней парте девятиклассник, играясь со складным ножом, по предварительным сведениям, непреднамеренно нанес травму однокласснику", — говорится в сообщении.
По словам свидетелей, каких-либо конфликтов друг с другом раньше подростки не имели, добавили в ГУМВД. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют причины инцидента.
С начала года произошло несколько резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), в Курганской области семиклассница обстреляла своих одноклассников из пневматического оружия — семеро детей получили синяки и ссадины. Генеральный прокурор Юрий Чайка ранее сообщил о создании в ведомстве управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних после инцидентов в школах.