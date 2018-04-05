"Дело реставраторов" дошло до кассации

Дело о хищениях в Минкультуры (162)

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президиум Мосгорсуда рассмотрит кассационное представление Генпрокуратуры на приговор бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову, осужденному за хищение денег, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда.

"ВС РФ постановил передать кассационное представление замгенпрокурора вместе с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании президиума Московского городского суда", — сказала собеседник агентства.

В свою очередь в Мосгорсуде РИА Новости сообщили, что дата рассмотрения еще не назначена.