На Урале возбудили дело из-за нарушений при передаче сирот в приемные семьи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями" возбудили в Екатеринбурге для тщательной проверки информации о нарушениях, якобы допускаемых в одном из районов города при передаче сирот в приемные семьи, сообщает региональное СУ СК РФ.

"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области… вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ "злоупотребление должностными полномочиями", — уточняет ведомство.

По данным управления, сейчас в качестве свидетелей допрашиваются сотрудники территориального органа опеки и отделения №1 ГКУЗС "Специализированный дом ребенка", изучается должностная документация.

Ведомство подчеркивает, что решение о возбуждении дела было принято с учетом необходимости тщательно проверить информацию о том, что денежные средства сирот обналичивались, закрепленная за ними недвижимость продавалась. Кроме того, будут проверяться сведения "о возможных злоупотреблениях работниками органов опеки и попечительства Орджоникидзевского района города Екатеринбурга при передаче детей-сирот, в приемную семью".