В Перми скончался младенец, на которого упал снег с крыши

ПЕРМЬ, 5 апр — РИА Новости. Попавший в реанимацию 9-месячный ребенок, на которого упал снег, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

В понедельник в Кировском районе Перми на коляску с младенцем упал снег или лед. Ребенок с тяжелой травмой головы был госпитализирован в реанимацию Краевой детской клинической больницы. Врачи провели оперативное лечение, однако спасти малыша не удалось.

"В среду ребенок скончался", — рассказали агентству в минздраве.

По данным ведомства, у младенца была крайне тяжелая травма, фактически не совместимая с жизнью, врачи двое суток боролись за его жизнь, применяли самые современные методы лечения, в том числе, впервые метод контролируемой гипотермии мозга.

По данному факту в СК РФ было возбуждено дело по признакам преступления "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". В офисе управляющей компании изъяли документацию, регламентирующую обслуживание жилого дома.

В администрации Перми настаивают на версии о том, что падение льда в Кировском районе "произошло с балкона дома", за очистку которого отвечает собственник квартиры, а не управляющая компания.