Опубликовано видео пожара в ТЦ "Персей"

Пожар в ТЦ "Персей" в Москве (15)

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Сети появилось видео пожара в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы. Запись опубликована на YouTube.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как от здания тянутся клубы черного дыма, а вокруг ТЦ собираются люди.

Как сообщалось ранее, пожару присвоен второй — повышенный ранг сложности. По данным экстренных служб, есть пострадавшие, посетителей в настоящий момент эвакуируют по спасательной лестнице.

В торговом центре "Персей для детей" продаются детские товары, на одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами. Площадь здания составляет шесть тысяч квадратных метров.