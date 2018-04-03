Роспотребнадзор сообщил о 450 пострадавших от укуса клеща в этом году

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. От укуса клеща в этом году уже пострадали 450 человек, примерно половина из них — дети, говорится в сообщении Роспотребнадзора, размещенном на сайте ведомства.

Роспотребнадзор с 15 марта начал еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.

"На конец марта в 24 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились около 450 пострадавших от укусов клещей, в том числе порядка 220 детей, что ниже среднемноголетних показателей. Случаев инфекционных заболеваний связанных с укусами клещей, пока не зарегистрировано", — говорится на сайте.

В ведомстве отметили, что в рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий Роспотребнадзор реализовывает планы по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами. В Республике Крым, Краснодарском крае, Астраханской, Ростовской областях проведены обработки от клещей на площади более 215 гектаров, всего в этом году запланировано обработать около 93 тысяч гектаров.

Отмечается, что на 30 марта в субъектах России привито около полумиллиона человек. Кроме того, в учреждениях здравоохранения Роспотребнадзора и организациях здравоохранения открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности энцефалитом, клещевым боррелиозом, анаплазмозом и другими инфекциями. Адреса лабораторий для проведения исследования клещей и информационные памятки о правилах индивидуальной защиты при посещении лесных массивов размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.