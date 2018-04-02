В Сочи горит пятиэтажный дом

КРАСНОДАР, 2 апр — РИА Новости. В центре Сочи загорелся многоквартирный дом, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

Площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Из здания эвакуируют людей. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В доме пять жилых этажей. Еще один этаж отведен под мансарду.

Пожар тушат с помощью четырех стволов "Дельта". Ему присвоена повышенная степень сложности.

Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, ЧП произошло на улице Пятигориская. Из здания уже эвакуировали 50 человек.