Россельхознадзор вновь обнаружил вспышку АЧС в Белгородской области

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Россельхознадзор вновь обнаружил вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Белгородской области, сообщает ведомство в понедельник.

"В результате лабораторных исследований ФГБУ "Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория" 31.03.2018 в патологическом материале, отобранном от дикого кабана, добытого на территории охотничьего хозяйства "Изрубное" ЗАО "Приосколье" (урочище Карелина Поляна н/п Беломестное) Новооскольского района Белгородской области, выделен геном вируса АЧС", — говорится в сообщении.

В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы области под контролем управления Россельхознадзора.

Ведомство уже неоднократно сообщало о вспышках АЧС в данном регионе. Например, в феврале этого года геном АЧС выделили в патологическом материале дикого кабана, которого нашли на территории ООО "Охотничий комплекс "Белоречье" Корочанского района.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.