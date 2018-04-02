Управляющая ТЦ "Зимняя вишня" обжаловала арест

КЕМЕРОВО, 2 апр – РИА Новости. Управляющая сгоревшим в Кемерово торговым центром "Зимняя вишня" Надежда Судденок обжаловала арест, сообщили РИА Новости в Заводском суде Кемерово.

Ранее по делу о пожаре были задержаны, а затем 29 марта заключены под стражу пятеро обвиняемых: Надежда Судденок (заключена под стражу до 25 мая), технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в торговом центре, Игорь Полозиненко, сотрудник "Системного интегратора", отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин и Сергей Антюшин, сотрудник ЧОПа, который, как полагает следствие, отключил систему оповещения при пожаре. В субботу суд арестовал еще двух фигурантов дела — гендиректора компании-собственника здания Юлию Богданову и главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову.

"Пока только от Судденок", — сказали РИА Новости в секретариате Заводского райсуда в ответ на вопрос, поступали ли документы на обжалование от фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.