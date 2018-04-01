В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 1 апр — РИА Новости. Трое пострадавших в результате ДТП с автобусом и "Камазом" в субботу на Ставрополье получили незначительные травмы, госпитализация им не понадобилась, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по краю.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения рейсового автобуса Neoplan Кисловодск — Сочи с грузовиком "Камаз" в Андроповском районе Ставрополья. По одной из версий, причиной ДТП могло стать резкое ухудшение самочувствия у водителя. Отмечалось, что он скончался по дороге в больницу.

"Пострадавшие получили незначительные травмы, пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, госпитализация им не потребовалась, продолжать лечение они будут амбулаторно", — сказал собеседник агентства.