КЕМЕРОВО, 31 мар — РИА Новости. Гендиректор компании ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которой принадлежало здание ТЦ "Зимняя вишня", Юлия Богданова заявила в суде, что была довольна противопожарным состоянием здания, а данных о неработоспособности системы у неё не было.
"Если бы они (данные о неработоспособности противопожарной системы) у меня были, я бы предприняла все меры", — заверила Богданова.
Она отметила, что дирекция собиралась менять ЧОП, и предположила, что из-за этого последние "несколько месяцев охрана вообще не докладывала ни о чем".
По её словам, с подрядчиком, обеспечивающим работу систем противопожарного обеспечения, работал технический директор Георгий Соболев. "Я считала, что все в порядке, безопасность обеспечена", — сказала она журналистам.
Когда ее спросили, чувствует ли она вину за произошедшее, Богданова признала, что да.
"Конечно, я чувствую себя виновной, в том числе потому (тут Богданова сделала большую паузу, подбирая слова — ред.) что погибли люди, это ужасно, это дети", — ответила она.
Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).