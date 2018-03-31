КЕМЕРОВО, 31 мар — РИА Новости. Гендиректор компании ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которой принадлежало здание ТЦ "Зимняя вишня", Юлия Богданова заявила в суде, что была довольна противопожарным состоянием здания, а данных о неработоспособности системы у неё не было.

Заседание по избранию меру пресечения проходит в Заводском районном суде Кемерово.

"Если бы они (данные о неработоспособности противопожарной системы) у меня были, я бы предприняла все меры", — заверила Богданова.

Она отметила, что дирекция собиралась менять ЧОП, и предположила, что из-за этого последние "несколько месяцев охрана вообще не докладывала ни о чем".

По её словам, с подрядчиком, обеспечивающим работу систем противопожарного обеспечения, работал технический директор Георгий Соболев. "Я считала, что все в порядке, безопасность обеспечена", — сказала она журналистам.

Когда ее спросили, чувствует ли она вину за произошедшее, Богданова признала, что да.

"Конечно, я чувствую себя виновной, в том числе потому (тут Богданова сделала большую паузу, подбирая слова — ред.) что погибли люди, это ужасно, это дети", — ответила она.

В минувшую пятницу следователи задержали гендиректора компании ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которой принадлежало здание ТЦ "Зимняя вишня" Юлию Богданову. По данным СК, она, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, не раз получала от подчиненных данные о неполадках в системе противопожарной безопасности, но не предпринимала мер к устранению недостатков. В субботу суд избирает для нее меру пресечения.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).