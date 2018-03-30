МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Руководители строительного холдинга в Новосибирске обвиняются в хищении почти миллиарда рублей дольщиков, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"ГСУ ГУМВД России по Новосибирской области окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем. Пятеро руководителей строительного холдинга обвиняются в хищении 960 миллионов рублей", — сказала она.

По версии следствия, 41-летний житель Новосибирска создал группу компаний, чтобы привлечь деньги граждан, вносимых ими по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов. Впоследствии, считает следствие, он вместе с сообщниками похитил средства: деньги перечислялись по фиктивным основаниям на счета аффилированных организаций, после чего обналичивались и передавались организатору группы. Акты выполненных работ по строительству составлялись с завышением объемов работ и их стоимости либо с указанием работ, которые фактически не выполнялись.

По данным представителя МВД, бухгалтерская отчетность искажалась, в ней отражались недостоверные сделки, проводились фиктивные расчеты, искусственно формировались задолженности.

"В период с 2007 по 2014 годы было похищено 960 миллионов рублей, поступивших в кассу и на расчетный счет организации от 560 участников долевого строительства. При этом часть денег в сумме 840 миллионов рублей легализована путем совершения ряда финансовых операций", — отметила Волк.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.