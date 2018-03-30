Во Владивостоке локализовали крупный пожар на складе стройматериалов

ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — РИА Новости. Спасатели локализовали крупный пожар на складе стройматериалов во Владивостоке, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре на складе строительных материалов на улице Выселковая поступило в 15.55 (08.55 мск).

"Пожар локализовали на площади 300 квадратов в 17.30 (10.30 мск). Идёт тушение. Пострадавших и погибших нет", — сказал собеседник.

На тушении пожара задействованы 35 человек личного состава и 8 единиц техники.

В соцсетях распространяются кадры с пожара, на которых из здания валят черные клубы дыма. Также местные жители пишут, что слышали звуки хлопков. В МЧС сообщили, что такой информацией не располагают.