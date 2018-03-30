На Сахалине рецидивист совершал кражи, переодеваясь в женщину

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мар — РИА Новости. Полицейские на Сахалине задержали серийного вора, который для совершения краж иногда переодевался женщиной, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

"Установлено, что на счету злоумышленника около 20 разных краж, совершенных в торговых точках Южно-Сахалинска. Чтобы сотрудники полиции не смогли определить его личность по записям с камер видеонаблюдения, в некоторых эпизодах 30-летний мужчина переодевался в женскую одежду: надевал куртку с капюшоном и парик, скрывал лицо медицинской маской", — говорится в сообщении.

Добычей злоумышленника становились дорогостоящие гаджеты, косметика, одежда и другие предметы, которые можно быстро перепродать, сообщили в полиции.

В отношении него возбуждено уголовное дело за совершение кражи, ему грозит до десяти лет лишения свободы.