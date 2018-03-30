МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово, при пожаре в котором погибли 64 человека, возвели самовольно, без разрешения на строительство, сообщается на сайте СК.
"По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", — заявили в ведомстве.
Следователи также назначили судебную пожарно-техническую экспертизу. Ее проводят эксперты из Санкт-Петербурга.
Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, при этом склоняется к первой.
По делу арестованы пять подозреваемых, также задержана гендиректор компании — собственника здания сгоревшего ТЦ Юлия Богданова. Сегодня прошли следственные действия в городской администрации Кемерово.