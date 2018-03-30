Администрация Кемерово отказалась комментировать сообщения о следствии

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Пресс-служба городской администрации Кемерово отказалась комментировать сообщения о возможных следственных действиях.

"Что касается любых следственных действий, то их комментирует СК", — сообщила РИА Новости начальник пресс-службы администрации города Кемерово Екатерина Дубкова.

Ранее корреспондент телеканала "Россия-24" при включении из Кемерово сообщил, что по его данным, в администрации города проходят следственные действия.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).