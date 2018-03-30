На Алтае зафиксировали рекордный паводок

КРАСНОЯРСК, 30 мар — РИА Новости. Паводок в Алтайском крае этой весной из-за раннего потепления, таяния снегов и осадков, в ряде мест региона по масштабам превосходит тридцатилетний максимум 2014 года, сообщает краевое МЧС со ссылкой на начальника главка Игоря Лисина.
"Паводок 2014 года считается наиболее крупным за последние 30 лет. Но природа дала нам новые уроки, вновь экзаменует нас. На сегодняшний день в ряде населенных пунктов мы фиксируем подтопление выше уровня 2014 года. Таких случаев немного. Например, в селе Зеленый Дол Петропавловского района", — сказал Лисин.
По его словам, всего на территории края эвакуировали более 3 тысяч человек. Жители населенных пунктов, где вода ушла, вернулись в свои дома из пунктов временного размещения. "Есть и те, кто не хочет покидать свои жилища, они не верят, что вода придет. Но в этом году мы фиксируем подтопление тех населенных пунктов, до которых в обозримом прошлом вода никогда не доходила", — отмечает начальник краевого МЧС.
По данным МЧС, силы ведомства обеспечили прикрытие всех опасных участков, каждый населенный пункт находится на контроле. Со всеми подразделениями поддерживается связь и координируются действия спасательных групп.