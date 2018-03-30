На Алтае зафиксировали рекордный паводок

КРАСНОЯРСК, 30 мар — РИА Новости. Паводок в Алтайском крае этой весной из-за раннего потепления, таяния снегов и осадков, в ряде мест региона по масштабам превосходит тридцатилетний максимум 2014 года, сообщает краевое МЧС со ссылкой на начальника главка Игоря Лисина.

В четверг на ближайшее время синоптики прогнозировали обильные осадки на территории Алтайского края. МЧС готовится к ухудшению гидрологической обстановки и наращивает группировку сил. По данным МЧС, подтоплено 4113 приусадебных участков и 1012 жилых домов в 64 населенных пунктах.

"Паводок 2014 года считается наиболее крупным за последние 30 лет. Но природа дала нам новые уроки, вновь экзаменует нас. На сегодняшний день в ряде населенных пунктов мы фиксируем подтопление выше уровня 2014 года. Таких случаев немного. Например, в селе Зеленый Дол Петропавловского района", — сказал Лисин.

По его словам, всего на территории края эвакуировали более 3 тысяч человек. Жители населенных пунктов, где вода ушла, вернулись в свои дома из пунктов временного размещения. "Есть и те, кто не хочет покидать свои жилища, они не верят, что вода придет. Но в этом году мы фиксируем подтопление тех населенных пунктов, до которых в обозримом прошлом вода никогда не доходила", — отмечает начальник краевого МЧС.

Он пояснил, что резкий подъем воды спровоцировали осадки в южных районах края и плюсовые температуры. "Из одних районов вода уходит и продвигается по поймам рек Ануй, Алей, Песчаная, Маралиха и другим, которые впадают в Обь. Также ситуация может осложниться на двух важных артериях — Бии и Катуни. Не можем исключать ухудшения обстановки на Чумыше и Бурле. Осадки, которые будут идти 30 марта и утром 31 марта на всей территории края, могут спровоцировать дальнейший подъем уровня воды и ухудшение обстановки практически в любых населенных пунктах. И к этому люди должны быть готовы", — подчеркнул Лисин.

По данным МЧС, силы ведомства обеспечили прикрытие всех опасных участков, каждый населенный пункт находится на контроле. Со всеми подразделениями поддерживается связь и координируются действия спасательных групп.