Экс-главу базы Тихоокеанского флота осудили за хищение ГСМ

ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — РИА Новости. Военный суд назначил бывшему начальнику одной из баз материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота семь лет в исправительной колонии общего режима и штраф за хищение в составе группы горюче-смазочных материалов на общую сумму более 18 миллионов рублей, сообщает Военная прокуратура Тихоокеанского флота.

"Фокинским гарнизонным военным судом вынесен приговор в отношении бывшего начальника одной из баз материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота подполковника Ю., которым он признан виновным в совершении 45 преступлений, предусмотренных статье "Присвоение, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном размере", — говорится в сообщении.

Как отмечает надзорное ведомство, установлено, что полтора лет с февраля 2013 года экс-начальник в составе организованной преступной группы похитил почти 700 тонн горюче-смазочных материалов для военных кораблей Тихоокеанского флота на общую сумму более 18 миллионов рублей.

Военная прокуратура отмечает, что виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей. Также экс-начальник два года не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Также суд удовлетворил гражданский иск представителя Минобороны России о взыскании ущерба на сумму свыше 15 миллионов рублей с учетом частично добровольно возмещенного.