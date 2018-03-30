На Камчатке капитана иностранного судна осудили за вылов краба

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мар — РИА Новости. Капитан иностранного судна "Вирил", задержанного в Беринговом море за незаконную добычу краба, приговорён судом к трём годам колонии и крупному штрафу, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Отмечается, что судно "Вирил", принадлежащее иностранной компании "Норд Карго Сервис С.А." (государство Белиз, порт приписки Республика Того), было задержано пограничниками в январе 2017 года. Экипаж судна вел незаконный промысел в Беринговом море.
"В момент задержания пограничниками на борту траулера без разрешительных документов хранилось и транспортировалось 13 490 особей краба синего в живом виде. Ущерб водным биоресурсам Российской Федерации составил более 5,5 миллиона рублей", — добавили в прокуратуре.
После задержания судна-нарушителя весь улов краба выпущен пограничниками в естественную среду обитания. В рамках административного производства в отношении компании – судовладельца браконьерское судно конфисковано.
В прокуратуре подчеркнули, что противоправная деятельность капитана иностранного судна пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Уголовное дело расследовали сотрудники УМВД по Камчатскому краю.