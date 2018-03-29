МЧС не видит предпосылок для введения режима ЧС в Волоколамске

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Предпосылок для введения режима чрезвычайной ситуации в Волоколамском районе Подмосковья из-за неприятного запаха от мусорного полигона нет, сказал журналистам начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
"Есть критерии введения чрезвычайной ситуации. Критерии прописаны в нормативно-правовых актах, в постановлении правительства РФ и в приказах, зарегистрированных в министерстве юстиции… То, что принято решение… о введении режима повышенной готовности, – это наиболее приемлемое и правильное решение, которое приняло руководство Волоколамского района. Все мероприятия, которые сопутствуют данному режиму, они будут осуществляться и уже осуществляются на территории муниципального образования", — сказал Полетыкин.
Он отметил, что режим повышенной готовности подразумевает организацию мониторинга окружающей среды и информирование населения.
"Это вопросы ограничительного характера: прием, выезд, заезд тоже частично проводится. Вопросы, связанные с уточнением плана действий в случае возникновения ЧС. Вопросы, связанные с уточнением планов эвакуации, экстренной эвакуации… Сейчас могу еще раз повторить, что каких-то предпосылок для введения режима ЧС нет", — добавил глава ГУМЧС.
"Ситуация зашла слишком далеко. Местная власть и, конечно, сам полигон создал эту проблему — не выполнялись элементарные требования экологической безопасности, не соблюдались технологии", — заявил он.
Режим ЧС ранее ввели на территории "Ядрово" в Волоколамском районе из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей.