МЧС не видит предпосылок для введения режима ЧС в Волоколамске

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Предпосылок для введения режима чрезвычайной ситуации в Волоколамском районе Подмосковья из-за неприятного запаха от мусорного полигона нет, сказал журналистам начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Ранее исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил, что было принято решение о поэтапном вводе процедуры ЧС, введена процедура повышенной готовности.

"Есть критерии введения чрезвычайной ситуации. Критерии прописаны в нормативно-правовых актах, в постановлении правительства РФ и в приказах, зарегистрированных в министерстве юстиции… То, что принято решение… о введении режима повышенной готовности, – это наиболее приемлемое и правильное решение, которое приняло руководство Волоколамского района. Все мероприятия, которые сопутствуют данному режиму, они будут осуществляться и уже осуществляются на территории муниципального образования", — сказал Полетыкин.

Он отметил, что режим повышенной готовности подразумевает организацию мониторинга окружающей среды и информирование населения.

"Это вопросы ограничительного характера: прием, выезд, заезд тоже частично проводится. Вопросы, связанные с уточнением плана действий в случае возникновения ЧС. Вопросы, связанные с уточнением планов эвакуации, экстренной эвакуации… Сейчас могу еще раз повторить, что каких-то предпосылок для введения режима ЧС нет", — добавил глава ГУМЧС.

Исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев отметил, что будут запрашиваться дополнительные средства для более быстрой реакции на обращения людей.

"Ситуация зашла слишком далеко. Местная власть и, конечно, сам полигон создал эту проблему — не выполнялись элементарные требования экологической безопасности, не соблюдались технологии", — заявил он.

Режим ЧС ранее ввели на территории "Ядрово" в Волоколамском районе из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей.