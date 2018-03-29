В Москве электрички сбили двух человек

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Две электрички в четверг насмерть сбили женщину и мужчину в Москве, следователи проводят проверку, сообщает в четверг Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Мужчина 1988 года рождения был сбит около 07.00 электричкой "Черусти — Москва" в районе станции "Перово" Курского направления Московской железной дороги при переходе путей.

Женщину 1994 года рождения сбила около 10.00 электричка сообщением "Ожерелье — Москва" в районе станции "Нижние котлы" Павелецкого направления.

Оба человека скончались от полученных травм.

"В ходе проверок следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Следственное управление в очередной раз призывает граждан быть бдительными на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности", — сообщает ведомство.