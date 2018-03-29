Участник банды Басаева и Хаттаба получил семь лет тюрьмы

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Участник банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба Рустам Исмаилов приговорен к семи годам лишения свободы за бандитизм и убийство российских военных в 1999 году, сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Следствие установило, что Исмаилов вступил в банду в середине июля 1999 года. В августе не менее тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, напали на российских военных, обеспечивавших безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. Исмаилов был среди нападавших. В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, были убиты 33 человека, 34 пострадали. Не пострадали лишь пять военных.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу установлены, признаны потерпевшими и допрошены в этом качестве 72 военнослужащих или их близких родственника. В отношении потерпевших проведено 72 судебно-медицинские экспертизы. По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыски.

"Приговором суда Исмаилову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы и штрафа", — говорится в релизе.

Ранее за совершение этих преступлений в период с 1999 по 2017 годы были осуждены и приговорены к срокам от 3 до 15 лет лишения свободы более 70 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. Сейчас по делу привлекаются еще пять участников нападения, причастность которых проверяется, устанавливаются их роль и действия в составе банды.