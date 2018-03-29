Мосгорсуд огласит приговор полковнику Максименко 20 апреля

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Мосгорсуд 20 апреля огласит приговор полковнику СКР Михаилу Максименко, обвиняемому в получении взяток на 550 тысяч долларов, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Гривцов.

"Судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора", — сказал он.

Ранее в ходе прений сторон прокурор Борис Локтионов попросил приговорить Максименко к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 165 миллионов рублей.

В понедельник, 26 марта Максименко дал показания в суде. В первой части, которая прошла публично, полковник зачитал свои показания, полностью отрицая вину. Вторая, в ходе которой стороны задавали офицеру вопросы, была закрытой.

Изначально Максименко, его бывшему заместителю Александру Ламонову и бывшему первому заместителю начальника московского главка СК Денису Никандрову вменялось получение от "вора в законе" Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Спустя год расследования следователи ФСБ возбудили второе уголовное дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова. После это следствие выделило в отдельное производство дело в отношении Максименко с последней фабулой и направило его в суд.

Кроме того, Максименко обвиняется в получении 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия за "лоббирование" возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.

Дела в отношении Никандрова и Ламонова также выделены в отдельные производства. Сейчас они и их защитники знакомятся с материалами. По словам источника РИА Новости, оба дела будут рассмотрены в особом порядке, что предполагает полное признание вины.

Никулинский суд Москвы в четверг приговорил Шакро к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима, его ближайшего соратника Итальянца отправив в колонии на восемь лет и десять месяцев, остальным фигурантам назначив от семи до девяти лет колонии.