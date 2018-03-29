Житель Красноярска получил 15 лет тюрьмы за изнасилование дочери

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Житель Красноярска получил 15 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над пятилетней дочерью, сообщает Генеральная прокуратура РФ в четверг.

Суд установил, что в июне прошлого года пьяный мужчина ночью совершил сексуальное насилие над пятилетней дочерью. Его признали виновным по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

"Шарыповский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя.., приговорив к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", — сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Как отмечается в сообщении надзорного ведомства, приговор не вступил в законную силу, и осужденный его обжаловал, настаивая на своей невиновности.

Как сообщает ГП, прокурор также оспорил приговор, требуя ужесточить наказание. По мнению прокурора, суд не учел при назначении наказания отягчающее обстоятельство — совершение преступления родителем в отношении своего несовершеннолетнего ребенка.