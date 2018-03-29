СК начал проверку по ЧП с автобусом с калининградскими школьниками в ФРГ

КАЛИНИНГРАД, 29 мар — РИА Новости. Следственное управление СК России по Калининградской области начало проверку по инциденту с неисправным автобусом, на котором совершали туристическую поездку по Германии ученики калининградской школы №7, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.

"Следственными органами СК РФ по Калининградской области инициирована доследственная проверка, в ходе которой будет дана объективная правовая оценка действиям руководства туристической фирмы, организовавшей выезд школьников за границу и руководства транспортной компании, предоставившей транспорт для выезда экскурсионной группы", — сказала представитель ведомства.

Она отметила, что по результатам проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, будет принято процессуальное решение.

По информации ассоциации предприятий туриндустрии Калининградской области, поездку организовала фирма "Фортуна" туристического оператора "Альянс". Автобус принадлежит частному перевозчику.

Полиция Берлина в четверг сообщила о задержании в понедельник неисправного туристического автобуса, который перевозил детей из России. В ходе проверки выяснилось, что у автобуса не работали левый передний и правый задний тормоза, бензобак был не закреплен и угрожал отвалиться, все диски были полностью изношены, подвеска передней оси была сломана, а выхлопная система так сильно повреждена, что была высокая опасность возгорания. Дети были размещены в отеле на время задержки.

Как сообщил ранее РИА Новости заместитель председателя правительства области Илья Баринов, поездку организовали родители школьников, напрямую заключив договор с турфирмой. В поездке, которая состоялась с 24 по 27 марта, участвовали 23 ученика школы №7 Калининграда и 17 взрослых – педагоги и родители. Он добавил, что власти инициировали проверку действий администрации школы.