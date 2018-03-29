Обвинение запросило для полковника Максименко пятнадцать лет колонии

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Гособвинитель попросил суд приговорить руководителя управления собственной безопасности СК Михаила Максименко к 15 годам колонии строгого режима, заявил его адвокат Андрей Гривцов.

Также прокурор Борис Локтионов требует назначить штраф в 165 миллионов рублей.

Прения по делу проходили в закрытом режиме — в его материалах есть секретные документы.

"Довожу до вашего сведения, что по старому кодексу за такое преступление был предусмотрен расстрел", — прокомментировал журналистам вопрос о строгости наказания сам Локтионов. Он добавил, что считает вину подсудимого полностью доказанной.

В понедельник Максименко дал показания в суде. В первой части, которая прошла публично, полковник зачитал показания, полностью отрицая вину. Вторая, во время которой стороны задавали офицеру вопросы, была закрытой.

Ход дела

Максименко, его заместителя Александра Ламонова и экс-заместителя главы ГСУСК Москвы Дениса Никандрова арестовали летом 2016 года по обвинению в получении от вора в законе Захария Калашова (Шакро) пятисот тысяч евро за освобождение "авторитета" Итальянца из СИЗО.

Спустя год ФСБ возбудила второе дело, из фабулы которого следовало, что за Итальянца передали пятьсот тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена из его окружения — Олега Шейхаметова. После этого следствие выделило в отдельное производство дело против Максименко.

Также Максименко обвиняют в получении пятидесяти тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия за "лоббирование" возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.

Дела против Никандрова и Ламонова также выделены в отдельные производства. Сейчас они и их защитники знакомятся с материалами. По словам источника РИА Новости, оба дела рассмотрят в особом порядке, что предполагает полное признание вины.

Максименко свою вину полностью отрицает, утверждая, что его оговорили Ламонов и Никандров.