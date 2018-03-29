Обвинение запросило для полковника Максименко пятнадцать лет колонии

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Гособвинитель попросил суд приговорить руководителя управления собственной безопасности СК Михаила Максименко к 15 годам колонии строгого режима, заявил его адвокат Андрей Гривцов.
Прения по делу проходили в закрытом режиме — в его материалах есть секретные документы.
"Довожу до вашего сведения, что по старому кодексу за такое преступление был предусмотрен расстрел", — прокомментировал журналистам вопрос о строгости наказания сам Локтионов. Он добавил, что считает вину подсудимого полностью доказанной.
В понедельник Максименко дал показания в суде. В первой части, которая прошла публично, полковник зачитал показания, полностью отрицая вину. Вторая, во время которой стороны задавали офицеру вопросы, была закрытой.
Ход дела
Спустя год ФСБ возбудила второе дело, из фабулы которого следовало, что за Итальянца передали пятьсот тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена из его окружения — Олега Шейхаметова. После этого следствие выделило в отдельное производство дело против Максименко.
Также Максименко обвиняют в получении пятидесяти тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия за "лоббирование" возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.
Максименко свою вину полностью отрицает, утверждая, что его оговорили Ламонов и Никандров.