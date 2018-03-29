Обвинение запросило по 2,5 года колонии членам "Христианского государства"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Гособвинение в четверг запросило по 2,5 года колонии трем участникам организации "Христианское государство" за поджоги автомобилей, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы.
"Александр Баянов, вступив в преступный сговор с Денисом Манталуцом и Юрием Калининым, 11 сентября по адресу: Москва, Староконюшенный переулок, дом 10 — неустановленным способом совершили поджог автомобилей Honda Pilot и Mercedes-Benz GLS 400", — говорится в постановлении следователя, с которым удалось ознакомиться корреспонденту РИА Новости.
Процесс проходит в особом порядке, так как все обвиняемые признали вину и заключили сделку со следствием. За это им гарантировано снижение наказания.
Организация "Христианское государство — Святая Русь" получила скандальную известность после того, как разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката "Матильды". В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви".