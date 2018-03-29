Обвинение запросило по 2,5 года колонии членам "Христианского государства"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Гособвинение в четверг запросило по 2,5 года колонии трем участникам организации "Христианское государство" за поджоги автомобилей, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы.

По словам прокурора, обвиняемые "действовали на почве личной неприязни к лицам, причастных к созданию фильма "Матильда"". Все трое в суде заявили, что жалеют о том, что совершили.

"Александр Баянов, вступив в преступный сговор с Денисом Манталуцом и Юрием Калининым, 11 сентября по адресу: Москва, Староконюшенный переулок, дом 10 — неустановленным способом совершили поджог автомобилей Honda Pilot и Mercedes-Benz GLS 400", — говорится в постановлении следователя, с которым удалось ознакомиться корреспонденту РИА Новости.

Процесс проходит в особом порядке, так как все обвиняемые признали вину и заключили сделку со следствием. За это им гарантировано снижение наказания.

Автомобили были подожжены у офиса адвоката, представлявшего интересы режиссера Алексея Учителя, снявшего резонансный фильм "Матильда". Картина посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Она вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора.

Организация "Христианское государство — Святая Русь" получила скандальную известность после того, как разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката "Матильды". В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви".