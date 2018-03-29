На границе России и Абхазии задержали находившегося в розыске мужчину

СОЧИ, 29 мар — РИА Новости. Житель Средней Азии, находившийся в международном розыске, был задержан при выезде из России в соседнюю Абхазию, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

По информации погрануправления, мужчину задержали на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Адлер".

"Было установлено, что в отношении 33-летнего мужчины на территории иностранного государства было возбуждено уголовное дело за совершенное разбойное нападение, а на период следственных действий избрана мера пресечения – арест. Однако подозреваемому удалось сбежать из страны", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время уроженца бывшей советской республики передали сотрудникам российской полиции, в дальнейшем его передадут инициаторам розыска, уточняется в релизе.