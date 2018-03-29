ФСБ на Кубани разоблачила религиозно-экстремистскую ячейку

КРАСНОДАР, 29 мар — РИА Новости. Сотрудники УФСБ на Кубани пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки, в доме одного из ее участников были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
"В результате проведенных оперативных мероприятий по адресу его проживания обнаружены готовые к сбору компоненты самодельного взрывного устройства и поражающие элементы", – добавили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 33, части 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Санкция по основной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.
*Террористическая организация, запрещенная в России