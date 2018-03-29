В Кемеровской области загорелся автобус, перевозивший детей

НОВОСИБИРСК, 29 мар — РИА Новости. Моторный отсек автобуса, перевозившего детскую волейбольную команду, загорелся в четверг в Кемеровской области. Никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"В 13:44 (09:44 мск) поступило сообщение о том, что на 213-м километре трассы Р-255 в Топкинском районе произошло возгорание в моторном отсеке автобуса. В автобусе производилась перевозка детской волейбольной команды из Ханты-Мансийска в составе 11 человек. С ними были один водитель и один сопровождающий", — рассказал собеседник агентства.

По данным ведомства, сразу после возгорания дети вышли из автобуса самостоятельно, а взрослые до прибытия пожарной бригады потушили пожар своими силами. Приехавшие пожарные еще раз пролили моторный отсек.

"На данный момент детей забрал другой автобус. Они следуют в Новосибирск в аэропорт Толмачево, чтобы убыть домой в Ханты-Мансийск", — сообщил представитель ГУ МЧС.