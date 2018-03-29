Источник: в Казани эвакуировали 170 человек из ТЦ после короткого замыкания

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Порядка 170 человек эвакуировали в четверг днем из ТЦ в Казани после короткого замыкания в серверной, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Татарстана.

"Очаг возгорания находился в серверной ТЦ "Сити-Молл". Эвакуировано 170 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар в настоящее время уже ликвидирован. Обстоятельства выясняются.

Позже в главном управлении МЧС по Татарстану сообщили, что в серверной магазина "Детский мир" произошло короткое замыкание плафона, с происшествием справились автоматическая система пожаротушения и сотрудники центра. В настоящее время ТЦ работает в нормальном режиме, заключили спасатели.