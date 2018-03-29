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Происшествия

Россиянина-наемника "Азова" признали виновным в участии в боях на Донбассе

10:2829.03.2018
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фотоСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы заочно признал россиянина Романа Железнова виновным в участии в боевых действия на Донбассе в составе украинского националистического батальона "Азов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Бойцы батальона Азов
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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"Суд установил: Железнов в качестве наемника совершил участие в вооруженном конфликте", — огласил приговор судья.

Это уже второй приговор в отношении россиянина за участие в военных действия на Донбассе — первый, тоже заочный, был вынесен в Самаре в отношении другого бойца "Азова".

Сам Железнов в Россию не вернулся, поэтому процесс происходил заочно, без его участия. Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить его к шести годам лишения свободы по статье 359 УК РФ "Участие наемника в вооруженном конфликте".

Свидетелем на процессе выступал отец Железнова, который заявил, что его сын работал в пресс-службе "Азова", и ни в каких боевых действиях не участвовал. По его словам, его сын ранее был судим за хулиганство, после отбытия наказания уехал в Европу, где ему пришлось остаться из-за "сфабрикованного дела" в России. Роман учился на политолога, окончил Высшую школу экономики, в детстве у него было несколько сотрясений мозга, что не отразилось "ни на умственных способностях, ни на его поведении", добавил отец.

Как следует из обвинительного заключения по делу о наемничестве, Роман Железнов с июля 2014 по февраль 2016 года служил на территории Украины в качестве наемника в батальоне "Азов". "Не позднее апреля 2014 (года) у гражданина РФ Железнова, являющегося приверженцем националистических идей, возник умысел участия в вооруженном конфликте на стороне украинских силовиков с целью получения материальной выгоды", — считает прокурор.

Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Побыв в нескольких странах Европы, Железнов прошел обучение в полке "Азов", получил там первоначальную физическую, психологическую подготовку, навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами. После, отмечает обвинение, он в качестве наемника выполнял приказы командира батальона "Азов", заключающиеся "в военных операциях в международном конфликте на территории Донецкой области и городе Мариуполь". После контузии он в порядке ротации вернулся в Киев и продолжил деятельность в штабе "Азова", сказала гособвинитель.

Таким образом, Роману Железнову вменяется то, что он "способствовал нестабильности" в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заключила обвинитель.

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