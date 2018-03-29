МЧС не зафиксировало за сутки превышений вредных веществ в "Ядрово"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Специалисты МЧС и Роспотребнадзора за прошедшие сутки не зарегистрировали превышения содержания вредных веществ в воздухе в районе мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, сообщает в четверг МЧС России.

На территории подмосковного полигона отходов "Ядрово" в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится со свалки. На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей.

"В течение суток лабораториями ЦСООР "Лидер", ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзора осуществлены замеры воздуха. Превышений предельно-допустимых концентраций не зафиксировано", — говорится в сообщении.

По данным министерства, на полигоне в круглосуточном режиме работают оперативная группа и две передвижные лаборатории Роспотребнадзора и МЧС России. Организована также работа двух мобильных постов ГПБУ "Мосэкомониторинг" с целью непрерывного мониторинга атмосферного воздуха.