Замглавы МЧС Бурятии задержали по подозрению во взятке

КРАСНОЯРСК, 29 мар — РИА Новости. Следователи подозревают в получении крупной взятки заместителя начальника ГУ МЧС по республике Бурятия Дмитрия Унагаева, который получил ее за то, что помогал предпринимателю решать вопросы, связанные с пожарным мониторингом, сообщили РИА Новости в СУСК республики.

По данным официального представителя СК региона Дмитрия Столярова, в отношении Унагаева возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Данное преступление было выявлено сотрудниками УФСБ Бурятии и службой собственной безопасности МЧС Бурятии.

"По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку свыше 177 тысяч рублей за общее покровительство по службе при регулировании вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью при осуществлении пожарного мониторинга", — сказал Столяров.

В настоящее время подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.