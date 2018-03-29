Потерявшего семью при пожаре в Кемерово мальчика переводят в общую палату

Акция во Владивостоке в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

Акция во Владивостоке в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

НОВОСИБИРСК, 29 мар – РИА Новости. Врачи в четверг переводят из отделения реанимации в общую палату 11-летнего мальчика, который при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово потерял семью и выпрыгнул с четвертого этажа, сообщил РИА Новости в четверг представитель Детской областной клинической больницы региона.

Во время пожара ребенок, спасаясь от огня, выпрыгнул с четвертого этажа и получил тяжелые травмы. При пожаре он потерял обоих родителей и младшую сестру.

"Сегодня после 12.00 (8.00 мск) мальчика переводят из реанимационного отделения в общую палату, где он будет находиться вместе со своей бабушкой. Его состояние стабильное", — сказал собеседник агентства.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын сообщал РИА Новости, что бабушка станет опекуном мальчика.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).