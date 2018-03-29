В кузбасском поселке после гибели школьников решили крестить всех детей

Акция в Грозном в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

Акция в Грозном в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 29 мар – РИА Новости. Жители кузбасского поселка Трещевский, пять школьников из которого погибли при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, решили крестить всех детей деревни, сообщил РИА Новости районный священник отец Алексей (Соловьев).

"Ко мне обратились родители некрещеных детей из этой деревни, решили их крестить", — сказал он.

Сейчас в храме райцентра Топки ежедневно проходят панихиды по погибшим детям, добавил отец Алексей.

Поселок Трещевский находится в Топкинском районе примерно в 40 километрах от Кемерово. В прошедшее воскресенье пятиклассники из Трещевского поехали смотреть мультфильм в ТЦ "Зимняя вишня" в областном центре. Пять детей погибли в пожаре, сейчас идет процедура их опознания. Всего в деревне около 700 жителей.