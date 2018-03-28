Полиция подтвердила сообщения о нападении на "Бинбанк" на востоке Москвы

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Полиция Москвы подтвердила факт нападения на банк на востоке столицы, ведётся поиск злоумышленников, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
В полиции подтверждают факт ограбления.
"В 18.10 в помещение финансово-кредитной организации по адресу: Сокольническая площадь, 9 зашли неизвестные и, угрожая предметами, похожими на оружие, похитили денежные средства и скрылись. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа. Полиция выясняет сумму материального ущерба.
Как сообщил РИА Новости представитель столичного главка МВД Юрий Титов, полицейские организовали преследование автомобиля со злоумышленниками. "Организован комплекс мер по установлению личностей и задержанию лиц, совершивших данное деяние", — сказал Титов.