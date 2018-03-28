КЕМЕРОВО, 28 мар – РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово в среду арестовал почти на два месяца руководителя компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня", Игоря Полозиненко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Журналистам Полозиненко сказал, что ожидал такого решения. "Следствие объявило многие документы уничтоженными пожаром, но это не так. Определен круг виновных и необходимо их довести до суда", — сказал он.
Полозиненко добавил, его организация оперативно устраняла все нарушения системы оповещения. По его словам, ответственность за трагедию должны нести собственники ТЦ.
Он добавил, что эвакуационные выходы в "Зимней вишне" были закрыты на ключи механически, никаких систем магнитного запирания на них не стояло, как говорится в некоторых заявлениях.
Следственный комитет ранее сообщал, что фигурантами дела стали пять человек, им предъявлено обвинение. В их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который отключил систему оповещения при пожаре.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).