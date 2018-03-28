"Мемориал" призвал расследовать нападение на главу центра в Махачкале

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Правозащитный центр "Мемориал" обратился в правоохранительные органы в связи с нападением на главу представительства центра в Махачкале Сиражутдина Дациева, сообщает пресс-служба организации в среду.

Ранее пресс-служба "Мемориала" сообщила, что в среду неизвестный сильно ударил Дациева по голове, после чего он упал. Медики госпитализировали его в нейрохирургическое отделение республиканской клинической больницы. В правозащитном центре нападение связали с профессиональной деятельностью Дациева.

"Мемориал" направил в следственные органы Республики Дагестан обращение в связи с нападением на руководителя махачкалинского представительства Сиражутдина Дациева. ПЦ "Мемориал" просит расследовать это нападение, поступавшие ранее угрозы и поджог автомашины представительства, привлечь виновных к ответственности, а также принять в отношении сотрудников "Мемориала" в Дагестане меры государственной защиты", — говорится в сообщении.

По информации центра, обращение адресовано прокурору Дагестана, руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по РД, министру внутренних дел по РД и начальнику управления ФСБ РФ по региону.