В Самаре самолет "Саратовских авиалиний" совершил вынужденную посадку

САМАРА, 28 мар — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" совершил вынужденную посадку в аэропорту "Курумоч" в Самаре, по предварительным данным, из-за отказа двигателя, сообщил в среду РИА Новости представитель Куйбышевской транспортной прокуратуры.

"Инцидент произошел 28 марта в 10.38 (9.38 мск). По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стал отказ одного из двигателей", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту воздушного судна находились только члены экипажа. Прокуратурой организована проверка по факту случившегося. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, самолет ЯК-42 совершал перелет из Саратова в Оренбург.