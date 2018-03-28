Колокольцев призвал не искать в "кокаиновом деле" конспирологию

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В "кокаиновом деле" нет конспирологии и сверхъестественных версий, идёт планомерная работа, по итогам которой виновные получат наказание, сообщил на заседании в Совете Федерации глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"Проводится планомерная работа. По итогам расследования — в силу понятных причин, я все вопросы не могу открыть, будет дана правовая оценка, — дело пойдёт в суд, и все виновные получат заслуженное за содеянное. Здесь тоже нет никаких сверхъестественных, конспирологических версий ", — сказал Колокольцев.

По его словам, сейчас по делу проводятся следственные действия. Других подробностей министр не озвучил.

В ходе большой совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, поиск других фигурантов продолжается. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии, власти будут решать, экстрадировать ли его в Россию.