В Саратове обрушилась кровля строящегося рынка

САМАРА, 28 мар — РИА Новости. Кровля строящегося рынка обрушилась на площади около 300-400 квадратных метров в Саратове, пострадавших нет, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

По его словам, утром 28 марта в службу спасения поступило сообщение от очевидцев об обрушении кровли здания напротив автоцентра по улице Аэропорт. По предварительным данным, тонкие металлоконструкции не выдержали веса скопившегося на крыше снега.

"Сотрудники службы спасения, в том числе кинологи, обследовали здание. Погибших и пострадавших нет. Скорее всего, обрушение произошло ночью, и в здании никого не было", — сказал Юрин.