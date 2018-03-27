Опубликован список жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Мемориал на площади Труда в Екатеринбурге, посвященный погибшим при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово

Мемориал на площади Труда в Екатеринбурге, посвященный погибшим при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Администрация города Кемерово опубликовала список пропавших без вести и погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

По данным чиновников, 38 человек числятся пропавшими без вести, среди них 26 детей. Даты рождения двоих лиц не указаны.

Согласно списку, 69 человек были госпитализированы. Также на сайте опубликованы имена 25 опознанных погибших, среди которых 13 детей.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, большинство из них были госпитализированы с отравлением угарным газом. По делу о пожаре задержаны несколько человек.

Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание по ликвидации последствий пожара. Глава государства пообещал наказать всех виновных, а также провести тщательное расследование трагедии.

Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура.