Опубликован список жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Администрация города Кемерово опубликовала список пропавших без вести и погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".
Согласно списку, 69 человек были госпитализированы. Также на сайте опубликованы имена 25 опознанных погибших, среди которых 13 детей.
Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, большинство из них были госпитализированы с отравлением угарным газом. По делу о пожаре задержаны несколько человек.
Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание по ликвидации последствий пожара. Глава государства пообещал наказать всех виновных, а также провести тщательное расследование трагедии.
Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура.