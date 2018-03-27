СМИ обжалуют решение суда по делу Дерипаски к Рыбке о блокировке публикаций

КРАСНОДАР, 27 мар — РИА Новости. Суд на Кубани во вторник отклонил жалобы представителей ряда СМИ, которые являются третьей стороной по иску бизнесмена Олега Дерипаски на блокировку ряда публикаций в СМИ и интернет-ресурсах с данными о нем; все представители намерены в дальнейшем подать кассационную жалобу, сообщили журналистам юристы.

Краснодарский краевой суд во вторник в закрытом режиме рассмотрел жалобы на блокировку ряда ресурсов в качестве обеспечительной меры по иску бизнесмена Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли). В качестве третьих лиц дела фигурируют оппозиционер Алексей Навальный, шеф-редактор издания Znak.com Аксана Панова и ООО "ЗП"-СМИ "Медиазона". Суд вынес решение оставить определение Усть-Лабинского суда без изменения, а жалобы — без удовлетворения.

Адвокат бизнесмена Алексей Мельников заявил журналистам, что главный итог прошедшего заседания заключается в том, что "частную жизнь в России начали защищать". "Хотя прозвучала позиция, что теперь все СМИ будут ограничивать свободу слова, но это совершенно не так. Думаю, каждый из нас имеет право на неприкосновенность частной жизни. И Дерипаска — не исключение", — отметил юрист.

Он добавил, что теперь адвокаты Дерипаски намерены участвовать в суде первой инстанции "и при возможности выиграть".

Представители третьей стороны дела не согласны с решением суда и в дальнейшем намерены обжаловать его.

Юрист ФБК Вячеслав Гимади, представлявший в суде интересы Навального, считает, что суд не учёл доводы СМИ и закон о судебной практике по другим аналогичным делам. "Мы собираемся подавать в дальнейшем кассационную жалобу и жалобу в Верховный суд… и в дальнейшем — в Европейский суд по правам человека", — сказал Гимади журналистам.

О несогласии с судебным решением заявил и адвокат Александр Попков, представлявший интересы "Медиазоны". "Главным индикатором этого было проведение судебного заседания в закрытом режиме. Истец просил о закрытом судебном заседании в основном процессе, то есть в том, который проходит в Усть-Лабинске. Про сегодняшнее заседание не было речи, но суд решил рассмотреть ходатайство в этом процессе. Всех журналистов выгнали, несмотря на то, что рассматриваются жалобы как раз-таки журналистов, моих коллег. Мы не обсуждали никаких подробностей частной жизни. Мы рассматривали только обеспечительные меры, которые касаются блокировки и запрета распространения информации. Однако суд удалил всех и принял, на мой взгляд, неправосудное решение", — сказал журналистам Попков. Как пояснил юрист РИА Новости, он также намерен подавать кассационную жалобу после того, как ознакомимся с материалами дела. "В дальнейшем мы намерены обратиться в СПЧ", — добавил адвокат.

Как сообщил РИА Новости Андрей Бельянский, представляющий интересы Пановой, он с коллегами также намерен в дальнейшем подавать жалобу. "У нас ещё идёт процесс, где мы представляем Znak.com, мы обжалуем предписание Россвязькомнадзора, которое как раз исполнило определение Усть-Лабинского районного суда. Завтра будет рассмотрена апелляция, посмотрим", — добавил собеседник.

Также, по его словам, сегодняшнее решение может стать прецедентным: "Суд в первой инстанции, на наш взгляд, не сделал разницу между распространяемой информацией и субъектами, которые эту информацию распространяют". Кроме того, Бельянский считает, что "был нарушен федеральный закон, который предусматривает, что блокировка в СМИ возможна только по решению суда, если распространяемая информация не касается наркотиков, оружия, насилия в отношении несовершеннолетних".

"Если нельзя будет распространять информацию, не будет осуществлена деятельность самих СМИ, а если это осуществляется ещё и до рассмотрения дела по существу, предрешая исход судебного заседания, это вдвойне незаконно. Мы сослались на то, что данное решение наверняка будет прецедентным", — сказал Бельянский.

Ранее иск против Вашукевич и Кириллова Дерипаска подал из-за того, что они опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры. Как отметил адвокат Дерипаски, сумма иска составляет в общей сложности два миллиона рублей. В качестве обеспечительной меры по иску были заблокированы сообщения СМИ, использовавшие данные о бизнесмене.

В начале февраля в соцсетях и СМИ появился ролик, в котором Навальный обвинил Дерипаску в противоречащих закону действиях. Представитель бизнесмена заявил, что обвинения лживы и он намерен защищать честь и достоинство в судебном порядке. По определению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края об обеспечительных мерах по исковому заявлению Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, на которых была размещена информация из фильма.

Роскомнадзор обязал операторов связи ограничить доступ к страницам сайта Навального navalny.com, с которых после определения суда информация о Дерипаске не была удалена. Также ведомство потребовало от Google удалить аналогичные материалы с видеохостинга YouTube. Ведомство сообщало, что большинство ресурсов, в том числе все СМИ, удалили эту информацию.

В конце февраля полиция таиландского курортного города Паттайя задержала Кириллова, Вашукевич и еще восемь человек за проведение нелегального "секс-тренинга". Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до 3 тысяч долларов, депортация из Таиланда в страну гражданства и внесение в черный список с запретом въезда в Таиланд на десять лет.