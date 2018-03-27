Списки погибших в Кемерово нельзя публиковать до экспертиз, заявили в СК

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Следствие считает невозможным публиковать списки погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово до окончания генетических экспертиз, приводятся слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко в Telegram-канале ведомства.

"Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможным публикацию списков погибших при пожаре", — сказала она.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).