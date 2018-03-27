Суд признал "вора в законе" Шакро Молодого виновным

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Никулинский суд Москвы начал выносить обвинительный приговор "вору в законе" Шакро Молодому (Захарий Калашов) и десятку его подельников по делу о вымогательствах, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Во вторник судья Константин Дубков начал оглашать приговор, из первой части которого стало ясно, что он обвинительный. По сообщению пресс-службы суда, оглашение "займет два или три дня".

Ранее в ходе прений гособвинение попросило признать Калашова виновным по двум эпизодам вымогательства и назначить ему 10 лет колонии строгого режима и штраф в 700 тысяч рублей.

Его ближайшему соратнику — Андрею Кочуйкову по кличке Итальянец — обвинение запросило 9,5 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей.

Еще десятерых подсудимых прокурор попросил приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 лет колонии и различным штрафам.

Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходят 14 человек. Двое попали под суд посмертно (их убили в перестрелке), 11 обвиняемых, включая Шакро и Итальянца, с лета 2016 года содержатся в СИЗО. В числе подсудимых — экс-сотрудник ГУСБ МВД РФ полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОПе Кочуйкова, содержащийся под домашним арестом.

Подсудимые делятся на две группы по двум эпизодам вымогательства — в одном потерпевшей стороной является директор ресторана Elements Жанна Ким, в другом — предприниматель Лев Гарамов. Объединяет их, по версии следствия, то, что действовали они под началом Шакро Молодого.