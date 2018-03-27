СК начал проверку после ДТП в Забайкалье, где пострадали восемь человек

КРАСНОЯРСК, 27 мар — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства ДТП на участке федеральной трассы в Забайкалье, где пострадали восемь человек — водитель микроавтобуса и семеро несовершеннолетних, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее МВД и минздрав края сообщили, что авария произошла около 05.00 мск на федеральной автодороге "Чита-Забайкальск" недалеко от станции Ага. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением на гололеде и машина опрокинулась. По предварительным данным, пострадал водитель и семь несовершеннолетних пассажиров. В минздраве уточнили, что серьезные ранения у трех подростков и водителя. Их могут эвакуировать санавиацией в Читу.

"По данному факту руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил доследственную проверку", — говорится в сообщении СК края.

В ближайшее время следователи выедут на место аварии, где проведут дополнительный осмотр места происшествия. Устанавливается владелец автомашины, очевидцы происшествия, добавили в ведомстве.