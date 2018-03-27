Около 300 жителей Кемерово собрались почтить память погибших при пожаре

Жители зажигают свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово

Жители зажигают свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово

КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Около 300 жителей Кемерово собрались у площади Советов в центре города, чтобы почтить память погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

Площадь оцеплена полицией, люди собрались у скульптуры Ангела, который считается хранителем Кузбасса. К ним вышел мэр города Илья Середюк.

"Мы в шоке от произошедшего, хотим знать точные цифры пострадавших, кто виновен и как они будут наказаны", — заявила журналистам местная жительница.