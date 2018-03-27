В Кузбассе начался трехдневный траур по жертвам пожара в торговом центре

КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Трехдневный траур объявлен в Кемеровской области со вторника в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", унесшим, по последним данным, жизни 64 человек, сообщает региональная администрация.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

"Траур будет проходить 27, 28, 29 марта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Аман Тулеев. В день траура на всей территории Кемеровской области будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги области", — говорится в сообщении.

Областные власти также рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

Ранее сообщалось, что все областные и муниципальные учреждения культуры в знак поддержки и соболезнования родным и близким трагически погибших отменили кинопоказы в муниципальных кинотеатрах 26-28 марта. Областной департамент культуры и национальной политики и госучреждение "Кузбасскино" призвали руководителей и собственников частных кинотеатров присоединиться к акции памяти и отменить показы фильмов.

Кроме того, во вторник пройдет всекузбасский межконфессиональный молебен по погибшим и пострадавшим в кемеровском ТЦ. По просьбе губернатора Тулеева жители Кузбасса разных вероисповеданий помолятся об упокоении душ погибших в результате пожара, о скорейшем избавлении от травм и болезней пострадавших, о поддержке их родных и близких, о предотвращении подобных трагедий, техногенных и природных аварий и катастроф, о даровании безопасности, здравия и благополучия всем жителям.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>