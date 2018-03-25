Троих детей, пропавших при пожаре в кемеровском ТЦ, нашли живыми

КЕМЕРОВО, 25 мар — РИА Новости. Трое детей из числа считавшихся пропавшими при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, найдены живыми, сообщил РИА Новости представитель областного главка МВД.

Сигнал о задымлении на четвертом этаже торгового центра поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем этаже ТЦ. Пожарные спасли 20 человек, всего из горящего здания эвакуировано 100 человек. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

По последним данным СК РФ, в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли пять человек, среди которых три женщины, один ребенок и один мужчина, еще 30 человек госпитализированы. Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также сообщалось, что уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

"Сегодня после пожара в ТЦ в полицию поступило 11 сигналов о пропаже в общей сложности 16 человек. Из их числа, к этому моменту, установлено местонахождение троих детей. Все трое живы", — сказал собеседник агентства и отметил, что сейчас уточняется, пострадали они или нет.

Ранее в МЧС сообщали, что при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" могли пропасть 17 человек. Родственники и близкие пропавших людей обратились за помощью к психологам ведомства, которые работают на месте ЧП. В областном ГУ МЧС открыта горячая линия — +7 (3842) 58-23-33.

В настоящий момент на месте работают более 230 специалистов МЧС и 50 единиц техники. Оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП возглавил губернатор Аман Тулеев. Сейчас пожар частично локализован, продолжает гореть частично обрушившаяся кровля.