Троих детей, пропавших при пожаре в кемеровском ТЦ, нашли живыми

КЕМЕРОВО, 25 мар — РИА Новости. Трое детей из числа считавшихся пропавшими при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, найдены живыми, сообщил РИА Новости представитель областного главка МВД.
По последним данным СК РФ, в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли пять человек, среди которых три женщины, один ребенок и один мужчина, еще 30 человек госпитализированы. Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также сообщалось, что уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.
Ранее в МЧС сообщали, что при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" могли пропасть 17 человек. Родственники и близкие пропавших людей обратились за помощью к психологам ведомства, которые работают на месте ЧП. В областном ГУ МЧС открыта горячая линия — +7 (3842) 58-23-33.
В настоящий момент на месте работают более 230 специалистов МЧС и 50 единиц техники. Оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП возглавил губернатор Аман Тулеев. Сейчас пожар частично локализован, продолжает гореть частично обрушившаяся кровля.